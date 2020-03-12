الهاشمي : امريكا لن تكتفي بالغارات التي شنتها والرد في العراق سيكون قريبا

المستقلة … اكد الخبير الامني، هشام الهاشمي، ان الولايات المتحدة الأميركية لن تكتفي بالغارات التي شنتها على الفصائل المسلحة في منطقة البوكمال السورية كرد على قصف معسكر التاجي ، مشددا على ان الرد على الأرض العراقية قد يكون قريبا .

وقال الهاشمي في تغريدة على “تويتر” تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، “منذ الفجرواللاجتماعات مكثفة بين قيادات عراقية من القوات المسلحة ودوائر المعلومات وأخرى من التحالف الدولي لتشخيص الخلية التي نفذت ضربة التاجي ومعرفة هويتها الفصائلية”.

وأضاف ان “المؤشرات توكد ان امريكا وقوات التحالف لم يكتفوا بغارات البوكمال في سورية، وان الرد على الأرض العراقية قد يكون قريبا”.