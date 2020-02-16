الهاشمي : الحكومة العراقية تغلق ملف التحقيقات لقصف السفارة الأميركية

المستقلة … كشف الخبير الأمني والاستراتيجي، هشام الهاشمي، ان التحقيقات العراقية بشأن قصف السفارة الأميركية غالباً ما تغلق بعد معرفة ات الفاعل هي احدى الفصائل المسلحة.

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وقال الهاشمي في تغريدة على “تويتر”، إن “هذا الاستهداف 5 للمنطقة الخضراء خلال عام 2020، 3 منها كانت قريبة من مبنى السفارة الامريكية، وأحدها سقط داخلها، واثنان في محيطها”.

وأضاف أن “التحقيقات العراقية غالبا ما تغلق البحث والتقصي حينما تصل الى حقيقة ان فصائل مسلحة تزعم انها تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة هي الفاعلة”.