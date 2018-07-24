النيران تجتاح اثينا..صور

(المستقلة)..أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة أكثر من مئة بينهم 16 طفلا جراء حرائق اجتاحت الإثنين محيط أثينا.

وقال المتحدث ديميتريس تساناكوبولوس إن معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، داخل منازلهم أو سياراتهم، مشيرا إلى وجود أكثر من 104 جرحى، بينهم 11 جروحهم خطيرة.

وتواصل السلطات عمليات البحث عن ضحايا وإجلاء السكان المتأثرين من جراء الحرائق. ولفت المتحدث الى أن إسبانيا سترسل طائرات لمساعدة اليونان، فيما ستبعث قبرص فريقا من 60 رجل اطفاء.

وتواجه اليونان موجة حر منذ الأحد، وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.