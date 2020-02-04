النيران الصديقة تؤهل ليفربول للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تأهل ليفربول إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي (ثمن النهائي) بتغلبه على شروسبري تاون في إعادة الدور الرابع، بهدف نظيف، جاء عن طريق النيران الصديقة.

مباراة الفريقين انتهت بالتعادل 2-2 في ملعب شروسبري يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، ليلجأ الفريقان لخوض مباراة إعادة، مساء الثلاثاء، على ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول، حسب ما تنص عليه لوائح البطولة.

وسجل رو شون ويليامز لاعب شروسبري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 عن طريق الخطأ في مرماه، ليهدي ليفربول بطاقة التأهل لثمن النهائي.

وبهذا ضرب ليفربول موعدا مع تشيلسي في الدور المقبل، حيث تقام المباراة في ملعب الأخير، في مارس/أذار المقبل.

يذكر أن ليفربول خاض مباراة شروسبري بلاعبي الأكاديمية، بقيادة مدربهم نيل كريتشلي، بعدما قرر يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول، منح لاعبيه فترة راحة.

ودفع الليفر مباراة شروسبري تاون بتشكيلة أساسية هي الأصغر في تاريخه، بعمر 19 عاما و102 يوم.