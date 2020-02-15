النيابة تحفظ التحقيق في وفاة هيثم أحمد زكي

المستقلة /قررت نيابة أول وثان الشيخ زايد، حفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بـ”كومبوند بيفرلي هيلز”.

جاء قرار حفظ التحقيقات، بعد أنَّ تسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للفنان وتقارير الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية