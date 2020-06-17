النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين

أمرت المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، الاثنين، بضبط وإحضار الفنان عمر كمال، و3 آخرين لمشاركتهم في حفل زفاف في الإسماعيلية، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وإقامة الحفلات.

ووفقا لقرار النيابة العامة، فقد تم ضبط كل من عمر كمال والفنانين الشعبيين شحتة كاريكا وكسبرة وحنجرة، للمثول أمام النيابة للتحقيق معهم بحسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم”.

وكشفت التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة في مصر مشاركة الفنانين في حفل زفاف عبر أداء فقرات فنية بالإسماعيلية، الأسبوع قبل الماضي.

ووجهت النيابة العامة، الأسبوع الماضي، بإجراء تحريات لتحديد هوية المطربين والفنانين الذين أحيوا ذلك الحفل، ووجهت بسرعة القبض عليهم.