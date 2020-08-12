النهج الوطني : الكاظمي ما زال يتعاطى مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي

المستقلة /- قال النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية حسين العقابي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما زال يتعاطى مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي رغم مرور 100 يوم على عمر الحكومة.

واوضح العقابي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، انه “بعد انقضاء ١٠٠ يوم من عمر حكومة مصطفى الكاظمي، ومع أن الإنصاف يقتضي عدم تحميلها أخطاء واخفاقات الحكومات الماضية خصوصا وأنها حكومة فتية في مقتبل عمرها، إلا أننا نسجل عليها غياب البرنامج الحكومي الواقعي وعدم اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية وجادة لانقاذ البلد من أزماته المتراكمة وتحقيق مطالب أبناء الشعب”.

واضاف “مما يؤسف له أن الكاظمي لا يتعاطى مع الأزمات والمشاكل بروح رجل الدولة بل بعقلية الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرا الى “اننا رأينا الكثير من مواقفه عبارة عن استعراضات إعلامية لا تمت لجوهر الإصلاح والمعالجات الحقيقية بصلة”.

وتابع “ما زال العراق رهين صراع الإرادات وما زالت سياسات الحكومة توفر المناخ للصراع السياسي العميق الذي يهدد الأمن القومي للدولة العراقية”، لافتا الى انه “بينما يفترش آلاف الشباب من اصحاب الشهادات العليا والخريجين ميادين الاحتجاج بحثا عن فرص عمل تليق بتعبهم وجهدهم، نجد العمالة الأجنبية تطوق فرص العمل وتستحوذ عليها بدعم من المتنفذين المستفيدين”.

واكد “في ملف الفساد لم نلحظ اي تحركات حقيقية ومقنعة ضد حيتان الفساد التي نهبت مقدرات البلد، بل اننا رأينا كيف اتخذت الحكومة قرارات مريبة وجدلية حين قررت تمرير جولة التراخيص لعقود الهاتف النقال والتجديد لها مع ما تشوبها من اتهامات وشبهات فساد”، موضحا انه “ليس ببعيد الاخفاقات الكبيرة في ملف تجهيز الطاقة الكهربائية الذي زاد من معاناة المواطنين، وتزايد إعداد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا جراء التخبط في القرارات الحكومية والفشل في إدارة الأزمة الصحية”.

واشار العقابي الى انه “في مجال الخدمات ما زالت المحافظات وأطراف العاصمة بغداد وكثير من مناطقها تعاني من نقص فضيع ولم نشاهد اي خطة أو خارطة طريق للشروع بتوفير الخدمات والنهوض بواقعها”، داعيا الى “أن تشهد المرحلة القادمة خطوات واقعية تثبت جدية الحكومة في تحقيق مطالب العراقيين ومعالجة أخطاء الحكومات السابقة”.