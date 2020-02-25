النمسا تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس «كورونا»

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت النمسا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مشيرة إلى أنهما لشخصين قادمين من شمال إيطاليا.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية «أو.أر.إف» أنه تم تأكيد الاصابتين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مقاطعة «تيرول» غرب النمسا موضحة أنهما لشخصين قادمين من شمال إيطاليا ومقيمين في «تيرول» بحسب وكالة أنباء الكويت «كونا».

وأضافت أنه تم عزل الحالتين في إحد المستشفيات في المقاطعة لافتة إلى أن المصابين هما من قاما بالابلاغ عن حالتهما الصحية وشعورهما بالإعياء وطلبا إجراء فحص لهما.

يذكر أن النمسا شكلت فريق عمل حكوميا برئاسة المستشار النمساوي ووزير الصحة لمتابعة وضع فيروس كورونا بعد تسجيل حالات في مناطق ايطالية قريبة من النمسا.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت، أمس الاثني، تسجيل سادس حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مع استمرار ارتفاع أعداد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 229 مصابا معظمهم في إقليم «لومبارديا» شمالي البلاد.