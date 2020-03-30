النقل : وصول اكثر من 400 عراقي على متن رحلتين استثنائيتين من بيروت ودبي

( المستقلة)… أعلنت وزارة النقل يوم الاثنين وصول العشرات من العراقيين على متن رحلة استثنائية قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت.

واعلنت الوزارة في بيان اليوم عن صول 155مواطن عراقي إلى ارض الوطن على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية ذات الطراز B737/YI-ASV ضمن الرحلة الأستثنائية الاولى القادمة من بيروت الى مطار بغداد الدولي .

وفي بيان ثان اشارت الوزارة الى وصول 254 مواطن عراقي ضمن الرحلة الجوية الاستثنائية الخاصة بأعادة العالقين في الدول الى ارض الوطن قادمة من دبي الى مطار بغداد الدولي على متن الطائرة التي تحمل الطراز A330/YI-AQY التابعة لأسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

وكان رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي قد منح استثناء لسلطات الطيران المدني لنقل العراقيين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن من باقي بلدان العالم بعد حظر تسيير الرحلات الجوية من والى البلاد ضمن الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.( النهاية )