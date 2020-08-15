النقل : تفرض إجراء فحوصات كورونا على كل المسافرين دون استثناء

(المستقلة)… أفاد وزير النقل العراقي ناصر الشبلي بفرض إجراء فحوصات فيروس كورونا على كل المسافرين في المطارات العراقية دون استثناء.

وذكر بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم جاء ذلك خلال تفقده محطة الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي لمتابعة أهم الإجراءات التي اعتمدتها في نقل المسافرين المغادرين والقادمين إلى العراق من خلال اعتماد فحص (PCR) لجميع مسافريها .

وقال الشبلي إن “تلك الخطوات التي اعتمدها الناقل الوطني العراقي تأتي لحماية المسافرين والمطارات العراقية من فيروس كورونا”.

وتابع الوزير، كذلك تأتي الاجراءات “لتنفيذ متطلبات سلطات الطيران الدولية سيما سلطة الطيران المدني العراقي لغرض توفير الأجواء الملائمة للسفر”، منوهاً الى ان”الخطوط الجوية العراقية ملتزمة بجميع المعايير والمتطلبات الدولية عن طريق تنفيذها مجموعة من الإجراءات التطويرية في واقع العمل لتحسين مستوى الأداء لجميع عامليها بغية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين”.

وتفقد الوزير بحسب البيان قسم تموين الطائرات ( الإعاشة) لغرض متابعة مجريات العمل ومستجداته، موجهاً المعنيين “بأهمية الاهتمام والاعتناء بتلك الوجبات الغذائية على متن الناقل الوطني العراقي للنهوض بها عبر خطط وأهداف عملية لخدمة مسافرينا الكرام”.

وأعادت السلطات العراقية في 23 تموز الماضي، فتح مطاراتها أمام الرحلات الجوية السياحية بعد إقفال استمر أربعة أشهر، إثر فرض الحجر الصحي لوقف انتشار فيروس كورونا. (النهاية)