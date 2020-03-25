النقل تعلن عن وصول ثاني رحلة استثنائية قادمة من مصر

( المستقلة)… أعلنت وزارة اعلنت وزارة النقل العراقية عن وصول الطائرة الثانية للرحلة الاستثنائية الاضافية القادمة من مطار القاهرة الى مطار بغداد الدولي والتي خصصت لإجلاء المواطنين العراقين المرضى المتواجدة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الأربعاء إنه “تم نقل المسافرين البالغ عددهم 291 على متن الطائرة B737/iy-Asw التابعة لأسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بعد استحصال كافة الموافقات الرسمية وبالتنسيق مع السفارة العراقية والسلطات المصرية ودائرة الجوازات ووزارة الصحة والجهات المعنية وذلك استجابة لنداء العراقين المتواجدين على الاراضي المصرية”.

واعلنت وزارة النقل العراقية، أمس الثلاثاء، عن وصول ٢٨٢ عراقيا من العاصمة المصرية القاهرة إلى بغداد برحلة استثنائية الدولي .(النهاية)