النقل : تسيير أول رحلة قطار لنقل المسافرين بين بغداد والبصرة

المستقلة …أعلنت وزارة النقل، السبت، تسيير أول رحلة قطار لنقل المسافرين بين بغداد والبصرة.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد طالب الحسيني، في بيان تلقى المستقلة نسخة منه، إنه “تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل ناصر الشبلي، بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتهيئة جميع المستلزمات الصحية والوقائية لجميع القطارات ومنها العاملة على خط بغداد – بصرة ينطلق قطار المسافرين الأول من محطة بغداد المركزية صباحاً ويمر بالمحطات الجنوبية (الحلة – الديوانية – السماوة – الناصرية) وصولاً إلى البصرة”.

وأضاف ان “هناك رحلة ثانية تنطلق من محطة قطار البصرة مساءً وتمر بالمحطات (الناصرية – السماوة – الديوانية- الحلة) وصولا الى بغداد”.

وكانت حركة القطارات قد توقفت لفترات طويلة بسبب قيام وزارة النقل باصلاحات على السكك الحديدية، وايضا بسبب جائحة (كوفيد 19) والذي اسهم في عزوف كثير من المسافرين من السفر عبر القطارات.