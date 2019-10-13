النقل تخصص 21 قطارا و800 باص  لنقل زائري الاربعينية في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي عن تخصيص 21 قطارا و 800 باص لنقل الزائرين ضمن الخطة النقلية لزيارة الاربعينية في محافظة كربلاء .

وقال لعيبي لـــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء،مساء السبت، ولقائه الحكومة المحلية، إن “الوزارة شكلت غرفة العمليات الخاصة بنقل زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام لهذا العام وبعضوية عدد من المدراء العامين في الوزارة وتشكيلاتها ، وتم وضع خطة متكاملة لوزارة النقل وتشكيلاتها “.

وأضاف إن “الشركة العامة لنقل والمسافرين والوفود هيأة 800 حافلة توزعت بين 250باص طابق 250 ذات طابقين وكذلك 300 حافلة نوعي سياحي “،

واشار الى إن ” الشركة العامة للسكك الحديد العراقية خصصت 21 قطار تعمل على اربعة محاور وعلى مدار 24 ساعة ، إضافة الى إن “الشركة العامة لنقل البري قد جهزت 350 شاحنة كجهد احتياطي “.