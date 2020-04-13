النقل : انطلاق اخر رحلتين لإعادة عراقيين عالقين في مصر

( المستقلة)…. أعلنت وزارة النقل العراقية، انطلاق اخر رحلتين لأسطول الخطوط الجوية العراقية ضمن جدول رحلات متوجهة إلى دولة مصر العربية لإجلاء المواطنين العالقين هناك.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين أن “أربع طائرات من اسطول الناقل الوطني تحلق الان في الاجواء لتعيد العراقيين العالقين في ( ماليزيا / جدة / مصر )”.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقية، اعلنت مساء الجمعة، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي دريد يحيى جاسم ان اقرار جاء استناداً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وفق توصيات وزارة الصحة العراقية في ضوء آلية التعامل مع العراقيين العائدين للوطن خلال فترة وباء COVID-19.

وبين “هناك جهود وأعمال تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج وفق توقيتات محددة من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية سيما مع وزارتي الصحة والخارجية وكذلك مع وزارة النقل لغرض تهيئة أعداد وجداول الرحلات الجوية لهم “.

وأضاف “كما سيخضع العراقيون العائدون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد من قبل اللجان المختصة لوزارة الصحة المتواجدة في جميع المطارات العراقية وتأتي تلك الخطوات لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في العراق”.( النهاية)