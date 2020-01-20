النقل: استمرار العمل في ميناء الفاو بالتنسيق مع شركة كورية

المستقلة … اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الاثنين، استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير وتسجيل مراحل انجاز متقدمة في سير الأعمال فيه .

وقال مدير عام الشركة صفاء عبد الحسين في بيان تلقته المستقلة، بتوجيه مباشر من وزير النقل عبد الله لعيبي تم التباحث مع مدير هيئة مشروع ميناء الفاو ومدراء شركة دايو الكورية المنفذة لبعض مفاصل المشروع حول الأعمال الحالية والعقود التي يتم التحضير لها

وأضاف، تم استعراض أعمال التهيئة والتحضير لإنشاء حوض النفق الذي ستنفذه شركة دايو الكورية والاطلاع على عقود أعمال الإكساء للطبقة الأولى لطريق مدخل الميناء وأعمال حجر السداد لمنطقة الخدمات واعمال فرش الطبقة الانتقالية والحجر لموقع أرصفة الحاويات، مؤكداً، ضرورة تكثيف جهود العاملين على المشروع وفتح عده مواقع للعمل لتقليص فترة الإنجاز والتهيئة للأعمال القادمة لغرض إكمال البنى التحتية للميناء .

يذكر ان ميناء الفاو الكبير يقع في شبه جزيرة الفاو جنوبي محافظة البصرة وتبلغ كلفة المشروع 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المخطط انشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحد من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العام .