النقد الدولي يرفع توقعات النمو للعراق ويخفضها للسعودية وإيران وقطر والكويت

(المستقلة) …. رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعراق، فيما خفضها لكل من السعودية وإيران وقطر والكويت.

وقال الصندوق في تقريره الجديد “آفاق الاقتصاد العالمي” إنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو في العراق، ثاني أكبر مصدري النفط في المنطقة بعد السعودية، بعدما انكمش اقتصاده بنسبة 0.6% العام الماضي.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في السعودية وإيران، أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، على خلفية العقوبات الأمريكية والتوترات الإقليمية وتراجع أسعار النفط.

واشار الصندوق الى انه من المتوقع أن “ينكمش اقتصاد إيران هذا العام بنسبة 9.5% في ظل العقوبات الأميركية الخانقة، فيما تراجعت توقعات النمو في السعودية إلى 0.2%، بعدما كانت توقعات سابقة عند مستوى 1.6 في نيسان، و1.9 في تموز”.

مع ذلك، رجح الصندوق أن يبلغ النمو الاقتصادي السعودي في العام المقبل عتبة 2.2%، وسط توقعات بأن تساعد إصلاحات متواصلة في المملكة في اكتساب قطاعها غير النفطي مزيدا من القوة في 2020.