النفط يرتفع …وبرنت اعلى من 70 دولارا

(المستقلة)… أغلقت أسعار النفط على ارتفاع كبير لتصل الى أعلى مستوياتها منذ أواخر كانون الثاني فيما سجل مزيج برنت اعلى من 70 دولارا مدفوعة بتصريحات وزير الطاقة السعودي.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح انه “يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية”.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت على 1.45 دولار، أو 2.10 %، لتبلغ عند التسوية 70.36 دولار للبرميل، فيما اغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 65.81 دولار للبرميل، مرتفعة 1.51 دولار أو 2.35 %.

وكانت منظمة اوبك أوبك ودول من خارجها قد اتفقت في عام 2017 تخفيض الانتاج النفطي بمقدار مليون و800 الف برميل يوميا نتيجة المعروض الكبير من النفط الخام حينذاك.(النهاية)