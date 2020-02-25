النفط يرتفع والذهب يتراجع بسبب كورونا

(المستقلة)… ارتفع النفط يوم الثلاثاء مع سعي مستثمرين لتصيد الصفقات بشراء الخام بأسعار رخيصة بعدما هوى نحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة إلا أن المخاوف من أن يؤثر انتشار فيروس كورونا خارج الصين على الاقتصادات الكبرى ويكبح الطلب على الوقود حدت من المكاسب.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 19 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 56.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 3.8 بالمئة في الجلسة السابقة ليسحل أكبر خسارة في يوم واحد منذ الثالث من فبراير شباط.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 51.60 دولار للبرميل لتتعافى من انخفاض 3.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهوت مخاوف الطلب بأسعار النفط والسلع الأولية يوم الاثنين في حين مُنيت الأسهم الأوروبية والأمريكية بأكبر خسائر منذ منتصف 2016.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي في حين يُتوقع أن تكون مخزونات المنتجات المكررة انخفضت بحسب ما أظهره يوم الاثنين استطلاع أولي أجرته رويترز للأسبوع المنتهي في 21 فبراير شباط.

وأبلغ أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن يكون تأثير فيروس كورونا على طلب النفط قصير الأمد وأن يرتفع الاستهلاك في النصف الثاني من العام.

في غضون ذلك انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى مستوى في سبعة أعوام في الجلسة السابقة وفي الوقت الذي تعافت فيه الأسهم بعض الشيء ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين كبح المكاسب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1648.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش. ويوم الاثنين، ارتفع الذهب 2.8 بالمئة إلى 1688.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2013.

وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1650.60 دولار.

واستقرت أسواق الأسهم الآسيوية نوعا ما بعد انحسار موجة من عمليات البيع المبكرة.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى سبع حالات يوم الاثنين في حين تتعامل عدة دول في الشرق الأوسط مع أولى حالات الإصابة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2637.25 دولار للأوقية.

أما الفضة فقد خسرت 0.7 بالمئة إلى 18.50 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر أيلول في الجلسة السابقة واستقر البلاتين عند 963.52 دولار للأوقية.(النهاية)