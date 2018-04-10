النفط يرتفع اكثر من 1% وبرنت يقترب من 70 دولار

(المستقلة)… ارتفعت أسعار النفط في الاسواق العالمية لأكثر من 1%،الثلاثاء، فيما اقتربت اسعار برنت من 70 دولار للبرميل الواحد.

وتحسنت اسعار النفط بعد يوم من اسعار متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض بفضل الامال بانحسار الخلاف التجاري بين الصين وامريكا ودعوات الصين بتخفيض الرسوم الجمركية للسيارات المستوردة وبعض المنتجات الأخرى في هذا العام.

وارتفعت اسعار برنت لاكثر من 1.94 % او ما تعادل 1.34 دولار لتصل الى 69.97 دولار، فيما ارتفعت بمقدار 1.93 او ما يعادل 1.32 دولار ليصل الى 64.93 دولار.

وتأتي المكاسب بعد ان كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد تعهد اليوم الثلاثاء بفتح اقتصاد بلاده بصورة أكبر وخفض الرسوم الجمركية على الواردات في خطاب تبنى لهجة تصالحية بشأن التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة. (النهاية)