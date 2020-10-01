النفط يحافظ على 40 دولار في للبرميل بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

المستقلة /- حافظ النفط على مكاسبه فوق 40 دولارًا للبرميل، اليوم الخميس، بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وضعف الدولار فاق توقعات الطلب المتفاقمة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو مليوني برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان، كما سجلت مخزونات نواتج التقطير انخفاضًا مفاجئًا.

وبالرغم من النفط الخام عاد الآن في نفس النطاق الذي كان عليه في الأشهر القليلة الماضية، الا ان الطلب ما زال ضعيفا حيث تعيد بعض الحكومات الأوروبية فرض تدابير الإغلاق لكبح جماح فيروس كورونا المستجد، بينما في الولايات المتحدة ليس من المؤكد ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الحوافز المالية قبل الانتخابات.

قال جيفري هالي ، كبير محللي السوق في Oanda Asia Pacific: “يظل الطلب ثابتًا عند مستويات أقل بكثير من 2019 ، مما يعني أنه من غير المرجح أن تتحرك الأسعار أعلى في هذه البيئة”. وقال إن القلق بشأن انخفاض الاستهلاك في أوروبا بسبب القيود المفروضة على الحركة يضعف المشاعر أيضًا.

وانخفض خام غرب تكساس الامريكي تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.1 ٪ إلى 40.17 دولارًا في بورصة نيويورك التجارية في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش بعد ان ارتفع امس 2.4%.

فيما استقر خام برنت عند 42.29 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه بنسبة 1.8٪ في الجلسة السابقة.

كما أن هناك ضغطًا هبوطيًا في الأسعار يأتي من جانب العرض ، مع عودة الإنتاج الليبي. تضخ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الآن حوالي 300 ألف برميل يوميًا ، ارتفاعًا من 80 ألفًا في بداية ايلول. وفي الوقت نفسه ، في إشارة إيجابية نادرة لأسعار النفط ، قد يؤدي إضراب في أكبر حقل نفط في النرويج إلى تعطيل أكثر من ربع إنتاج النفط الخام في البلاد.