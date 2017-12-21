النفط : من أولويات إدارة حقل مجنون الجديدة تخفيض كلفة انتاج البرميل لاكثر من 30%

(المستقلة)… اعلن وزير النفط العراقي يوم الخميس عن تشكيل إدارة وطنية تنفيذية لإدارة حقل مجنون النفطي جنوب البلاد والمباشرة باستلام المسؤوليات والوثائق من شركة شُل التي قررت الانسحاب من الحقل بالتراضي، وتم وضع جدول زمني لاستلام الحقل ينتهي في 30 آذار- مارس 2018.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي خلال ترؤسه اجتماع هيئة الراى في الوزارة ان تشكيل الإدارة الوطنية التنفيذية للحقل خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح للمضي قدما في إدارة وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية التي تم إقرارها سابقا مع شركة شُل وصولا الى زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل الى أكثر من 400 الف برميل باليوم خلال السنوات القادمة .

واضاف اللعيبي: ان من أولويات هذه الادارة تخفيض كلفة انتاج البرميل من هذا الحقل الى أكثر من 30% وهو المعيار الأساس لضمان كفاءة الإنفاق والإنتاج ،مشيرا الى قيام الادارة الجديدة بتنظيم عملية تعويض العمالة الاجنبية المغادرة للحقل بأخرى محلية من شركة نفط البصرة وغيرها .

من جانبه أكد مدير عام شركة نفط البصرة ان الادارة التنفيذية للحقل تضم مختصين ممن يمتلكون الخبرة والمهارة في شركة نفط البصرة ، تم اختيارهم بعناية للقيام بهذه المهمة إلى جانب تعاقدها مع مستشارين لتقديم المشورة الفنية في الدراسات المكمنية والصيانة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وغيرها ، مؤكدا بأن عملية استلام الحقل من شركة شُل تسير وفق البرنامج المتفق عليه، وان الادارة التنفيذية الوطنية الجديدة ستقوم بتنفيذ الالتزامات الخاصة بتطوير الحقل وبما يحقق الأهداف المخطط لها.(النهاية)