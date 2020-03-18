النفط : لا صحة لوجود أزمة غاز وحددنا سعر الأسطوانة ووضعنا رقم للشكاوى

( المستقلة)…أكدت وزارة النفط عدم وجود أزمة في الغاز السائل، مشيرةً إلى أن ساحات البيع المباشر في المعاملالحكومية توفر اسطوانات الغاز بسعر 5 آلاف دينار للاسطوانة، فيما حذرت من “التلاعب” بالأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) … اليوم الأربعاء إنه “في الوقت الذي يستعد فيه الكل لأسبوع حظر التجوالوتوقف أغلب المفاصل الحيوية تقوم وزارة النفط الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بفتح ساحات البيع المباشر فيكافة المعامل الحكومية لغرض توفير منتوج الغاز السائل للمواطنين وبالسعر الرسمي المدعوم ٥٠٠٠ دينار للاسطوانة“.

وأضافت الوزارة، “لا صحة لوجود أزمة غاز، والشركة مستمرة بإنتاج الاسطوانات خلال فترة حظر التجوال بدون كلل أوتعب، وعلى المواطنين استبدال الغاز من الوكلاء الجوالين الرسميين فقط، وفي حال وجود وكيل يقوم برفع السعر أوابتزاز المواطنين عليك الابلاغ عنه واخذ رقم الوكالة والاتصال بالرقم 07800001160 لمنع ضعفاء النفوس من استغلال الأزمات“.

وختمت النفط بيانها بالقول، “نحذر كل من يفكر بالتلاعب بالأسعار وافتعال أزمة مزيفة بأشد العقوبات واتخاذالإجراءات القانونية وحسب الضوابط والتعليمات النافذة“.( النهاية)