النفط توقع عقداً لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في الناصرية

(المستقلة)… أكد وزير النفط جبار علي اللعيبي ان الوزارة حققت انجازاً مهما يضعها على أعتاب مرحلة جديدة من الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية.

جاء ذلك اثناء احتفالية توقيع عقد استثمار الغاز المصاحب لحقلي الناصرية والغراف مع شركة بيكر هيوز جنرال الكترك العالمية بطاقة 200 مقمق باليوم.

واضاف اللعيبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم ان “هذا العقد يمثل اضافة مهمة لقطاع الغاز في محافظة ذي قار بشكل خاص وللعراق بشكل عام، حيث ستقوم شركة بيكر هيوز احد الاذرع المهمة لشركة ( GE ) العالمية بالعمل على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للحقلي الغراف والناصرية، وستصل معدلات الاستثمار من الحقلين أكثر من 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز باليوم، من خلال التطوير بإستخدام احدث الاجهزة والمعدات والتكنلوجيا السريعة والمتقدمة في العالم”.

واشار الى ان “المشروع سيوفر كذلك أكثر من 1000 طن يوميا من الغاز السائل واكثر من 900 متر مكعب من المكثفات، فضلاً عن توفير أكثر من 500 فرصة عمل، وكذلك وجهنا بضرورة بناء مجمعات سكنية وترفيهية وتوفير الخدمات لابناء محافظة ذي قار”.

وتابع ان “هذا العقد سوف لن يكون الاخير، فهناك مشاريع كثيرة في الطريق نهدف من خلالها الى تطوير الصناعة النفطية والاستثمار الامثل للثروة الوطنية وزيادة الايرادات المتاتية من ذلك دعما للاقتصاد الوطني”.(النهاية)