النفط توافق على تجهيز صحة ذي قار بجهازين لفصل بلازما الدم

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة نفط ذي قار ، الاحد ، عن استحصال الموافقات الرسمية لتجهيز دائرة صحة ذي قار بجهازين لفصل بلازما الدم .

وقال بيان صادر عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نفط ذي قار فاتحت وزارة النفط باحتياج القطاع الصحي في المحافظة الى اجهزة خاصة بفصل بلازما الدم ، واستحصلت الموافقات الرسمية لرفد الصحة بجهازين ، خصص احدهما الى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية ، والاخر الى مستشفى قضاء سوق الشيوخ “.

واشار الى ان ” اللجان المختصة في شركة نفط ذي قار باشرت بالاجراءات الاولية لتجهيز دائرة صحة المحافظة بالجهازين “