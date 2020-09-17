النفط توافق على إضافة وحدة تكرير أخرى لمصفاة الناصرية بطاقة ٧٠ ألف برميل

النفط توافق على إضافة وحدة تكرير أخرى لمصفاة الناصرية بطاقة ٧٠ ألف برميل

المستقلة/- أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي موافقة وزارة النفط على إضافة وحدة تكرير أخرى لمصفاة الناصرية بمحافظة ذي قار بطاقة ٧٠ ألف برميل يومياً.

وقال السليطي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن “وزير النفط احسان عبد الجبار وافق على تنفيذ مشروع نصب مصفاة سعة ٧٠ الف ب/ي يضاف كتوسعة للمصفى الحالي سعة ٣٠ الف ب/ي تمهيداً لنصب وحدة تحسين البنزين”.

وأضاف السليطي ان “مصفاة الناصرية الحالي من المصافي القديمة والمتهالكة وقليلة السعة، وتتوفر الكثير من الظروف الفنية بموقع المحافظة الاستراتيجي التي تسهم بنجاح المشروع من توفر شبكات الانابيب والخزانات والخبرة الفنية للكوادر”.

وأشار إلى أن “رفع الطاقة الانتاجية لمصفاة الناصرية لمئة الف برميل يوميا سيسهم بتغطية حاجة المحافظة وتزويد محافظات الوسط بالمشتقات النفطية وسيسهم بتوفير الكثير من فرص العمل لأبناء المحافظة”.

وثمن السليطي خطوات وزارة النفط الرامية لرفع طاقة مصافي المشتقات النفطية وتقليل استيرادها الذي يكلف حوالي ٢ مليار دولار سنوياً. (النهاية)