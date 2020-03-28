النفط تقرر انشاء مستشفى في ذي قار وترصد مليوني دولار للصحة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..قررت وزارة النفط انشاء مستشفى ميداني في ذي قار ، ورصد مبلغ مليوني دولار من المنافع الاجتماعية للقطاع الصحي في المحافظة في اطار الحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا .

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان وافق على انشاء مستشفى ميداني للمصابين بفيروس كورونا في ذي قار ، و تخصيص مبلغ مليوني دولار من صندوق المنافع الاجتماعية لدعم القطاع الصحي في المحافظة للوقاية من انتشار فيروس كورونا “.

وتابع البيان ان ” التخصيصات تشمل تزويد عدد من المستشفيات في ذي قار بالاجهزة والمستلزمات والادوية والعلاجات الضرورية ، تنفذ من خلال تشكيل لجان من شركة نفط ذي قار ودائرة صحة المحافظة “.