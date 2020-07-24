النفط تعلن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة خلال حزيران

(المستقلة)… أعلنت وزارة النفط عن الصادرات النفطية النهائية لشهر حزيران الماضي، مبينة أن الصادرات بلغت أكثر من 84 مليون برميل وبإيرادات بلغت أكثر من مليارين و800 مليون دولار.

وقالت شركة تسويق النفط” سومو” التابعة للوزارة في جدول اليوم الجمعة إن “كمية الصادرات من النفط الخام النهائية بلغت 84 مليوناً و489 ألفاً و16 برميلاً، بإيرادات بلغت مليارين و871 مليوناً و314 ألفاً و473 دولاراً”.

وأضافت أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 81 مليوناً وستة آلاف و497 برميلاً، بإيرادات بلغت مليارين و740 مليوناً و679 ألفاً و277 دولاراً”.

وأشارت إلى أن “الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت ثلاثة ملايين و482 ألفاً و519 برميلاً، بإيرادات بلغت 130 مليونا و635 ألفاً و195 دولاراً”، مبينة أن “العراق لم يصدر النفط الخام من حقل القيارة أو إلى الأردن لهذا الشهر”.

وأوضحت أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 31.984 دولار”، مشيرة إلى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 32 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.(النهاية)