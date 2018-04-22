النفط تعلن عن مجموع الصادرات والإيرادات بسعر البرميل 60,114 دولارا

(المستقلة)… اعلنت وزارة النفط الاحد عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات النهائية المتحققة لشهر اذار الماضي، مشيرة الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60,114 دولارا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له تلقته (المستقلة)… انه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية ” سومـو “، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 107 مليون و50 الف، بايرادات بلغت 6 مليارات و435 مليونا و 210 الف دولار”، مشيرا الى انه “لم تسجل الاحصائية اي صادرات نفطية من حقول كركوك”.

واوضح جهاد ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60,114 دولارا”، مبينا ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 39 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج”. (النهاية)