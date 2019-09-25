النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب

(المستقلة) … أعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “كمية الصادرات من النفط الخام (111) مليوناً و(706) الف و(135) برميل ( مائة واحدى عشر مليونا وسبعمائة وستة الفا ومائة وخمسة وثلاثون برميلا) ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(412 ) مليونا و (705) الف دولار ( ستة مليارات واربعمائة واثنى عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة الف دولار”.

من جانبه، اكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (107) مليونا و(520) الف و (44) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(203 ) مليونا و (172) الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(253) الف و(665) برميلا ، بايرادات بلغت (178) مليونا و(723) الف و(758) دولارا”.