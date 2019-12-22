النفط تعلن إطلاق أكثر من “1000” فرصة عمل جديدة

المستقلة/ أعلنت وزارة النفط، إطلاق أكثر من 1000 فرصة عمل إضافية جديدة لمحافظة ذي قار، مبينة أن إطلاق فرص العمل الجديدة جاء استجابة للمطالبات المشروعة لأبناء المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان وخلال استقباله محافظ ذي قار وكالة أباذر العمر وافق على إطلاق أكثر من ألف فرصة عمل إضافية جديدة لأبناء المحافظة”، مشيراً الى أن “الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع المحافظة والشركات النفطية وشيوخ العشائر وتنسيقية التظاهرات السلمية شرعت بوضع آليات التعاقد وإعداد استمارة التعيين لأبناء المحافظة استناداً الى مبدأ العدالة والاستحقاق والحاجة والتخصص”.

وأكد الغضان بحسب البيان أن “إطلاق فرص العمل الجديدة جاء استجابة للمطالبات المشروعة لأبناء المحافظة تضاف الى إعداد الفرص السابقة من الدرجات الوظيفية التي وفرتها الوزارة لأبناء المحافظة في شركة نفط ذي قار”، مشدداً على “حرص الوزارة وشركاتها النفطية في المشاركة الفاعلة بالنهوض في الواقع الخدمي للمحافظة من خلال تنفيذ ودعم عدد من المشاريع الخدمية ، بالتعاون مع الجهات المعنية في ذي قار”.

وأوضح أن “الوزارة تعمل على تطوير المنشآت النفطية والاستثمار الأمثل للغاز في المحافظة من خلال عقود مشاريع واعدة ، فضلاً عن انسيابية توفير الوقود للمواطنين (البنزين ، الكاز، النفط الأبيض ، الغاز السائل) بانسيابية عالية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه المدينة بسبب التظاهرات والاعتصامات وقطع الطرق وغير ذلك”، مشيداً “بابناء محافظة ذي قار وحرصهم على حماية المنشآت النفطية القريبة من مناطقهم”، محذراً في الوقت ذاته من “بعض التصرفات الفردية غير المسؤولة لعدد من المحسوبين على التظاهرات السلمية ومحاولتهم تعطيل وإعاقة العمل أو الاعتداء على الموظفين وابتزازهم ومنعهم من أداء واجباتهم الرسمية”.

وأكد الغضبان أن “هذه الأفعال والممارسات الخاطئة تؤدي بدورها الى تدهور الواقع الخدمي في المحافظة ، فضلاً عن أنها تمثل رسالة خاطئة للاستثمار وبيئة طاردة لها، وأن المواطن هناك سيكون هو المتضرر الرئيس من جراء ذلك، وأن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تتطلب من الجميع التعاون مع الوزارة والتصدى لكل من يحاول العبث بالمقدرات الاقتصادية للبلاد”.