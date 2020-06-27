النفط تجهز مستشفى سوق الشيوخ بجهاز استخلاص بلازما الدم

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة قضاء سوق الشيوخ التابع الى محافظة ذي قار ، اليوم السبت ، عن تجهيز وزارة النفط مستشفى القضاء بجهاز استخلاص بلازما الدم .

وقال قائممقام القضاء ورئيس خلية الازمة حسين فرج الحسناوي ان ” وزارة النفط جهزت مستشفى سوق الشيوخ العام بجهاز يعمل على استخلاص بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا “.

واشار الى ان ” تنصيب الجهاز داخل المستشفى وبانتظار تهيئة الكوادر المتخصصة للمباشرة بالعمل عليه “.