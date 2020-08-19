النفط تتكفل بعلاج الشاعر عادل محسن

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت وزارة النفط ، اليوم الاربعاء ، عن تكفلها بعلاج الشاعر عادل محسن الراقد حاليا في احد المستشفيات .

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزير النفط احسان عبد الجبار اوعز الى اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية في الوزارة بتكفل علاج الشاعر عادل محسن “.

وذكر ان ” المبادرة جاءت تثمينا للدور المؤثر والمشاركة الفاعلة للشاعر عادل محسن في جميع المناسبات والاحتفالات التي اقامتها الوزارة دعما للقوات الامنية والحشد الشعبي “.