النفط تتعهد بتأهيل المهندسين المعتصمين في كربلاء للعمل في المصفى

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن حصول أتفاق مع وزارة النفط على انهاء اعتصام المهندسين والانسحاب من أمام مصفى كربلاء النفطي ، شريطة إن يتم تأهيل وتدريب المهندسين المعتصمين، وأكدت بعد هذا التدريب سيكونون مؤهلين للعمل في المشروع .

وقال المحافظ نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء عقدت اجتماعا مع ممثل وزارة النفط وبحضور نائب قائد عمليات كربلاء ومدير عام حماية منشآت الطاقة وممثلين عن المتظاهرين .

وأوضح انه تم “الاتفاق اثناء الاجتماع ، مع الوزارة على ان تأهيل المعتصمين وتدريبهم ، وبعد هذا التدريب سيكونون مؤهلين للعمل في المشروع ، على أن يتم إنهاء الاعتصام والانسحاب من امام باب المصفى ، وأن لا يتم المساس بأمن المصفى أو الشركة المنفذة للمشروع “.

وأضاف إن ” الحكومة المحلية في المحافظة مع المطالب المشروعة لأبناء كربلاء في التعيين في المصفى ، وهذا هو حق من حقوقهم ، فضلا عن إن مصلحة الاهالي هي الاساس ، ونعمل على تحقيقها “.