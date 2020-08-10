النفط : اعتماد البطاقات (الباج) للشركات الناقلة للقضاء على الروتين

(المستقلة) … أعلنت وزارة النفط عن اعتماد البطاقات الإلكترونية (الباج) للشركات الناقلة في سبيل القضاء الإجراءات الروتينية.

وقال مدير مكتب التصاريح الامنية في وزارة النفط عبد الهادي فيصل في بيان تلقى المستقلة نسخة منه، إنه “أستناداً الى توجيه وزير النفط بتسهيل الاجراءات الامنية وتحقيق انسيابية عالية في حركة ونقل المنتجات النفطية بين المحافظات وخصوصاً من الموانئ والمستودعات الى محطات تعبئة الوقود وغيرها، سيقوم مكتب التصاريح الامنية بإصدار البطاقة الالكترونية للشركات الناقلة تتضمن الصور والمعلومات المطلوبة عن العاملين في هذه الشركات، وهي نافذة لمدة عام”.

وأشار الفيصل، إلى أن “هذا الاجراء سوف يسهم في القضاء على الاجراءات الروتينية والبيروقراطية و التخفيف من المراجعات ومعاناة الشركات الناقلة والدوائر المعنية في ان واحد ، فضلاً عن تسهيل وانسيابية عملية مرور الحوضيات عبر السيطرات الامنية بين المحافظات”.

وتابع مدير مكتب التصاريح الامنية ان “الوزارة دعت الشركات الناقلة المتعاقدة مع شركة توزيع المنتجات النفطية الى مراجعة مكتب التصاريح الامنية لتزويدها بالمعلومات المطلوبة وفق استمارة اعدت لهذا الغرض ، يتم توزيعها مجاناً لغرض الاسراع في اتمام عمليات اصدار البطاقة الالكترونية “.

وأكد البيان على ان “مكتب التصاريح الامنية في وزارة النفط اعد برنامجاً الكترونياً متكاملاً لهذا الغرض “.