النفط : استهداف الشركات الأجنبية فعل إجرامي هدفه تعطيل عصب الاقتصاد الوطني

( المستقلة )… اعتبرت وزارة النفط أن الصواريخ التي سقطت في محيط بعض المواقع النفطية في محافظة البصرةمحاولة يائسة لتعطيل العمليات النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين إنه “في الساعة السابعة والنصف سمع دوي إطلاق أربعصواريخ كاتيوشا مجهولة المصدر على محيط بعض المواقع النفطية في محافظة البصرة أعقبها إطلاق صاروخٍ خامسٍفي الساعة السابعة صباحاً“.

واوضحت الوزارة أن “إحداها سقط بالقرب من المركز الصحي في مدينة الطاقة التي تضم المواقع الإدارية للشركاتالوطنية والاجنبية والأبنية الخاصة بسكن العاملين في حين سقط الآخر بالقرب من محيط حقل الزبير النفطي أماالصواريخ الثلاثة المتبقية فقد سقطت بعيداً في منطقةٍ غير مأهولة علماً بأن الحادث لم يُسفِر عن خسائر ماديةٍ أوبشرية“.

وأضاف البيان أن “هذا الفعل الاجرامي ما هو إلا استهدافٌ واضحٌ لأرواح العاملين في القطاع النفطي ويعكس في الوقتعينه المحاولات اليائسة لتعطيل العمليات النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني“.

وتابع البيان أن الوزارة “إذ تدين وتستنكر هذه الأفعال الإجرامية التي لاترى فيها اي مبرر خصوصاً في هذا الظرف العصيب الذي تواجههُ البشرية جمعاء والمتمثل بتفشي وباء فايروس كورونا وآثارهِ الوخيمة على الاقتصاد العالميومنها تدني أسعار النفط وما تمثلهُ من تهديد للاقتصاد الوطني ولحياة العراقيين فإنها تناشد في الوقت ذاتهِ الأجهزةالأمنية كافة بحث الخُطى من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى القضاء“.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين في بيان أن “القوات الأمنية في محافظة البصرة تلاحق عناصر خارجة عنالقانون أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالقرب من موقع شركة هالبرتون النفطية في منطقةالبرجسية، مشيرة إلى “العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق الزبير – الشعيبة وبداخلها ١١ صاروخاً لم تطلقوقد جرى ابطالها وتفكيكها، ولم تسجل اي خسائر تذكر“.

وأفاد مصدر امني مسؤول اليوم الاثنين بتعرض شركة هاليبرتون النفطية الامريكية في محافظة البصرة جنوبي العراقالى قصف صاروخي.

وقال المصدر ان “قرابة 4 – 5 صواريخ استهدفت مقر الشركة في البرجسية مما اسفر عن الحاق اضرار مادية طفيفة“،موضحا أن “أحد الصواريخ وقع قرب بئر عشرين النفطي بين ناحية سفوان وقضاء الزبير“.

وأشار المصدر الى ان العمال الامريكيين كانوا قد غادروا الشركة ولا يتواجد فيها سوى العراقيين.( النهاية)