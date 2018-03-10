النفط : إنتاج حقل عجيل يصل الى 17000 الف برميل باليوم

(المستقلة)… أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي أن إنتاج حقل عجيل يصل الى 17000 الف برميل باليوم بعد انجاز المرحلة الاولى من تأهيله، مشيرا الى معدلات إنتاج الغاز من الحقل نفسه وصلت الى اكثر من 100 مليون قدم مكعب باليوم.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “الجهود الوطنية أثمرت عن تأهيل وانجاز المرحلة الاولى بوقت وزمن قياسي لحقل عجيل النفطي بعد ان تعرض هذا الحقل الى عمليات التخريب والدمارالشامل من قبل العصابات الارهابية، حيث وصل حجم الدمار للمنشآت والأنابيب ومحطات الضخ والتوليد الى نسب كبيرة، فضلا عن تدمير وحرق عددا من الآبار النفطية والغازية”.

وأضاف اللعيبي، أنه “تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي للحقل بعد الانتهاء من تأهيل وربط عدد من الآبار النفطية وبدات عمليات الانتاج بمعدلات تبدأ من 5000 برميل باليوم وصولاً الى 17000 الف برميل”، مبينا أن “جهود العاملين في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية الاخرى أثمرت عن الوصول بإنتاج الغاز من حقل عجيل الى اكثر من 100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم والمباشرة بتجهيز شركة غاز الشمال بالكميات المطلوبة لتضاف بذلك طاقة جديدة من الغاز الى الانتاج الوطني”.

واكد اللعيبي، “تحقيق انجازات جديدة في قطاع التصفية ووصول الطاقة الانتاجية لمصفى الصينية الى30 الف برميل باليوم بعد تأهيل وحدة جديدة في المصفى، فضلاً عن وصول الطاقة الانتاجية لمصفى حديثة الى 20 الف برميل باليوم بعد انجاز وتأهيل وحدة جديدة من قبل العاملين في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة لها”.(النهاية)