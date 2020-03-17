النظام النباتي يقلل خطر السكتة الدماغية

المستقلة /توصلت نتائج دراسة تايوانية جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يحتوي بشكل أساسي على المكسرات والصويا والخضروات يقلل احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية. وأظهرت النتائج أن الطعام النباتي يقلّل خطر السكتة الدماغية بنسبة 48 بالمائة م مواصلة النباتي أكل البيض.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “نيورولوجي” التي تصدرها “أمريكان أكاديمي أوف نيورولوجي”. وتمتاز الدراسة بأنها تتبعت البيانات الصحية والغذائية لعدد كبير من المشاركين بلغ 13 ألف شخص، وامتدت فترة المتابعة 9 سنوات.

وكانت نسبة كبيرة من النباتيين المشاركين في الدراسة من المدخنين لكنهم لا يدخنون كثيراً، وبلغ متوسط أعمار المشاركين في الدراسة 50 عاماً. بينما طُلب من المجموعتين المشاركتين تناول الكمية نفسها من البيض والفواكه.

وأظهرت النتائج أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المكسرات والصويا والخضروات يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 60 بالمائة، والسكتة الدماغية النزفية بنسبة 65 بالمائة، وبكل أنواع السكتة بنسبة 48 بالمائة. وتناول غير النباتيين في هذه الدراسة منتجات الألبان والأسماك واللحوم.