النص الكامل لصفقة القرن – رابط

المستقلة / نشر البيت الأبيض، الثلاثاء، النص الكامل لخطة السلام الأميركية المقترحة المعروفة اعلاميا بصفقة القرن ، وذلك بعد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويتكون الملف من 181 ص باللغة الإنجليزية.

وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، والغاء الاتفاق النووي مع ايران.

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