النصر ينجو بمعجزة من فخ ضمك في الدوري السعودي

المستقلة / حسام الدين جمال / خطف النصر تعادلا قاتلا من مضيفه ضمك، بنتيجة 1-1، مساء الخميس، في الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل فاروق شافعي هدف ضمك في الدقيقة 52، وظل أصحاب الأرض متقدمين حتى أحرز عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل للنصر في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذه النتيجة رفع النصر، حامل للقب، رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة.

وباتت صدارة النصر مهددة، حيث أنه سيتراجع للمركز الثاني حال فوز الهلال على أبها، الجمعة، في الجولة ذاتها.

وفي المقابل توقف رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.