النصر يتوج بطلا لكأس الخليج العربي الإماراتي

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز النصر بنتيجة 2-1 على شباب الأهلي دبي، في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، مساء الجمعة، ليتوج بطلا للمسابقة.

افتتح ألفارو نيجريدو التسجيل مبكرا للنصر في الدقيقة الأولى من المباراة التي أقيمت بملعب زعبيل، وسجل يوسف جابر هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 13.

وأحرز البرتغالي توزي هدف الفوز للنصر في الدقيقة 50، ليتوج فريقه بطلا على حساب حامل اللقب.

ويعد هذا هو اللقب الثاني للنصر في البطولة، بعد فوزه بنسخة عام 2015 على حساب الشارقة.

في المقابل فإن شباب الأهلي، الأكثر تتويجا بـ5 ألقاب، خسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.