النزاهة : مصطفى الكاظمي يفصح عن ذمته المالية في أغسطس 9, 2020 Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks to journalists during his visit to Basra, Iraq, Wednesday, July 15, 2020. (Ahmed al-Rubaye/Pool Photo via AP) أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام المستقلة /- اعلنت هيئة النزاهة عن افصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ذمته المالية للعام 2020. شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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