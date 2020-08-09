النزاهة : مصطفى الكاظمي يفصح عن ذمته المالية

Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks to journalists during his visit to Basra, Iraq, Wednesday, July 15, 2020. (Ahmed al-Rubaye/Pool Photo via AP)

المستقلة /- اعلنت هيئة النزاهة عن افصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ذمته المالية للعام 2020.

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