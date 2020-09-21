النزاهة : ضبط مواد منتهية الصلاحية وممنوعة في منافذ البصرة

المستقلة /- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن ضبط مواد منتهية الصلاحية وممنوعة في منافذ البصرة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، ان “فريق عمل من مديريَّة تحقيق البصرة انتقل إلى منفذ الشلامچة، وتمكن بعد التحري والتفتيش، من ضبط (5) متهمين يعملون في مكتب للإخراج الگمرگي وبحوزتهم أختام مزورة مشابهة لأختام الهيئة العامة للگمارك وأوليات گمرگية متنوعة”.

وأضافت ان “ملاكات المديريَّة قامت بعمليتي ضبطٍ منفصلتين في گمرك منفذ بوابة البصرة تمكنت خلالهما من ضبط (6) حاوياتٍ تحتوي على عجلات بأنواع مختلفة دون الموديل ممنوعة من دخول العراق، فضلاً عن مواد غذائيَّة منتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة من الاستيراد، ودراجات مائيةٍ مستخدمة تم إدخالها دون موافقاتٍ أصوليةٍ”.

“وأوضحت الدائرة أنه تمَّ تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة بالعمليات التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة الأوليات والمتهمين في العمليَّة الأولى على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.