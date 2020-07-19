النزاهة : ضبط مدير مجاري الديوانيَّة السابق مع ثلاثة موظفين بتهمة الاختلاس

المستقلة …أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، تفاصيل ضبطها مدير مجاري الديوانيَّة السابق مع ثلاثة موظفين في المديريَّة بتهمة الاختلاس.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان دائرة التحقيقات ، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بانتقال فريق مؤلف من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة إلى مخازن مديريَّة مجاري الديوانيَّة، بعد تلقي المكتب معلوماتٍ حول وجود عمليَّة اختلاس في مخازن المديريَّة .

واكدت الهيئة انه تم ضبط المدير السابق وثلاثة موظفين فيها بتهمة إخراج خزانات وأنابيب حجم 110 و حجم 350 من أحد مخازن المديريَّة، ونقلها إلى المزرعةٍ الخاصة بالمدير السابق، منوهةً بضبط الفريق لمستندات الإخراج الخاصة بالمواد”.

وتابعت إنه “تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الديوانيَّة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.