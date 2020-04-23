النزاهة : صدور 70 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين عراقيين كبار

( المستقلة)… أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبض واستقدام صادرة بحق متهمين من الدرجات العليا وخاصة الصادرة خلال شهر شباط الماضي.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن 70 أمر قبض واستقدام بحق وزراء، وأعضاء في مجلس النواب، ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ومديرين عامين، فضلاً عن وكيل وزير؛ بناءً على قضايا حققت فيها، وأحالتها إلى القضاء.

وأوضحت الدائرة أن أوامر القبض والاستقدام صدرت بحق خمسة وزراء منهم وزير حالي، وخمسة من أعضاء مجلس النواب منهم ثلاثة حاليون، ووكيل وزير سابق، ومحافظينِ سابقينِ، وأربعة وعشرين مديراً عاماً، منهم تسعة حاليون، فضلاً عن (33) من أعضاء مجالس المحافظات. ( النهاية)