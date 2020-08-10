النزاهة : صدور أوامر استقدام وقبض لمسؤولين في صحة محافظة بابل

المستقلة …كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، الاثنين، عن صدور أوامر استقدام وقبض لمسؤولين في دائرة صحة محافظة بابل، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر في القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار “المحكمة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة المحافظة وأمر قبضٍ بحق رئيس لجنة المشتريات فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.

وأوضحت أن “الأمرين صدرا على خلفيَّة شراء مستلزماتٍ طبيّةٍ ومعقماتٍ لمستشفيات المحافظة، مؤكدةً وجود مغالاةٍ في الأسعار، وصرف تلك المواد والمستلزمات بدون إدخال مخزني أو لجان استلام، فضلاً عن تشخيص مكتب تحقيق بابل مخالفاتٍ في عمليَّة الشراء”.

وكانت الهيئة أعلنت في الخامس من آب الجاري عن تمكنها من كشف خروقاتٍ في آلية عمل معمل أوكسجين الحلة الطبيِّ التابع لدائرة صحة محافظة بابل.