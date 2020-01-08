النزاهة: صدور أمر استقدام بحق نائبين احدهما حالي وأعضاء مجلس ديالى

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الجهة الوحيدة المكلفة بمتابعة ملفات الفساد في العراق ، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضوين في مجلس النُّوَّاب، أحدهما من الدورة الحاليَّة والآخر من الدورة السابقة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر شمل ايضاً أعضاء مجلس محافظة ديالى كافة.

واشارت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، ان قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدر أمر استقدامٍ بحقِّ عضوين في مجلس النُّوَّاب أحدهما للدورة الحاليَّة والآخر للدورة السابقة، فيما شمل الأمر أيضاً رئيس مجلس محافظة ديالى ونائبيه وأعضاءه كافة البالغ عددهم (27) عضواً.

وأوضحت الدائرة أنَّ أمر الاستقدام الصادر بحقِّ المُتَّهمين جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء والتي تتعلَّقُ بالمُخالفات المُرتكبة جرَّاء فتح منفذ الصفرة، وما صاحبه من خروقاتٍ للدستور ولقانون الإيرادات المحليَّة والقوانين الاتِّحاديَّة.