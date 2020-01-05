النزاهة تعلن عن مجمل الاموال المستردة خلال عام 2019

(المستقلة)…اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن مجمل الأموال التي استطاعت استردادها أو المحافظة عليها خلال عام 2019، مبينة في الوقت ذاته تفاصيل أوامر الاستقدام وأوامر القبض وأحكام الإدانة الصادرة عن القضاء في القضايا التي حققت فيها.

وفي معرض حديثها عن إنجازاتها لعام 2019، أكدت الهيأة “تمكنها من المحافظة على أكثر من (2,140,000,000,000) ترليون دينار، من بينها قرابة (1,700,000,000,000) ترليون دينار، استطاعت كشفها أو منعت هدرها عبر إجراءاتها الوقائية والردعية”.

واوضحت إلى أن “الأموال التي تمت إعادتها حقيقة إلى خزينة الدولة خلال المدة ذاتها تجاوزت (410,356,000,000) مليار دينار، إضافة إلى صدور أحكام قضائية بردِّ قرابة (11,750,000,000) مليار دينار، في حين بلغت الأموال المستردة بموجب قانون العفو حوالي (1,500,000,000) مليار دينار”.

وأضافت الهيأة إن “عدد القضايا الجزائية التي حققت فيها مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال العام 2019 المعروضة أمام القضاء بلغت (13499) قضية من بينها (4725) قيد التحقيق و(2678) محالة إلى محكمة الموضوع و(2257) قضية محالة إلى محكمة تحقيق أخرى”، لافتة إلى “صدور أحكام بإدانة 1155 متهماً، من بينهم وزير واحد، و(3) محافظين و(30) مديراً عاماً، و (7) من أعضاء مجالس المحافظات”.

وأشارت أن “مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات نفذت 541 عملية ضبط للمتهمين والأوليات تم خلالها ضبط 1002 متهم، فيما وصل مجموع الأموال التي تم ضبطها أثناء تلك العمليات إلى قرابة (37,500,000,000) مليار دينار”.

وأكدت الهيأة “صدور (7544) أمر استقدام، بينها (40) أمراً بحق (32) وزيراً ومن بدرجتهم، و(451) أمراً بحق (353) من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، إضافة إلى (2436) أمر قبض، (17) منها بحق (9) وزراء ومن بدرجتهم و(190) أمراً بحق (100) من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم”.