النزاهة تعلن عن ضبط سيارات معدة للتهريب في حاويات حديدية في ميناء أم قصر

المستقلة …أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكنها من ضبط سيارات معدة للتهريب في حاويات حديدية، في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن “ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة قامت بتنفيذ عملية ضبط في ميناء أم قصر الشمالي”، مبينة أن “فريق عمل المديريَّة الذي انتقل للميناء تمكَّن من ضبط (6) حاويات تحتوي على (24) سيارةً دون الموديل معدَّةً للتهريب وممنوعاً دخولها للبلاد، لافتة إلى أن المستورد كان يروم إدخالها على أنها مواد منزلية”.

وأضافت الدائرة إن “ملاكات المديريَّة تمكُّنت في عمليَّةٍ أخرى من ضبط جهاز مفراس أمريكي المنشأ في مستشفى البصرة التعليمي، عاطل عن العمل منذ شهر تشرين الثاني من عام 2019، ولم يتم تصليحه من قبل الشركة المجهزة، موضحة أن العقد الذي أبرمته وزارة الصحة مع الشركة ينصُّ على قيامها بإصلاح الأعطال التي تطرأ على الجهاز لمدة خمس سنوات من تاريخ التعاقد، علماً أن هذا الأمر في غاية الأهمية؛ كونه جهاز المفراس الوحيد الذي يعمل في المستشفى”.

وأكدت الدائرة أنه “تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذَتا بناءً على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.