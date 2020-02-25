النزاهة تحبط عملية ادخال مخدرات لمحافظة الناصرية

المستقلة … أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تمكُّنها من إحباط محاولة لإدخال المُخدرات لمحافظة ذي قار، مبيَّنةً إلقاء القبض على متهمين اثنين مشاركين بالعمليَّة.

اقر المزيد : مصرف الرافدين :منتسبو الداخلية سيتسلمون رواتبهم عن طريق الماستر كارد

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرة عن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الناصرية، أشارت إلى “تمكن فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، من إحباط محاولة أفراد عصابة لإدخال أكثر من أربعة كيلوغرام من المخدرات إلى المحافظة، موضحة أنه تمَّ ضبط متهمين اثنين من أفراد العصابة التي حاولت القيام بالعمليَّة مُتلبِّسين بالجرم المشهود”.

وأضافت الدائرة إن “فريق عمل مكتب ذي قار تمكن من ضبط المتهمين بعد نصب كمين لهم عند أحد مداخل مدينة الناصريَّـة وبحوزتهم كمية المُخدَّرات التي يرومون ترويجها، لافتة إلى أن تحرياتها كشفت عن العصابة التي تتخذ من مخازن مخفية تحت الأرض مكاناً لإخفاء المخدرات بهدف ترويجها داخل المحافظة.”

وبينت أنه تم “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرَّر إحالة الأوراق التحقيقية إلى قسم مكافحة المخدرات في الناصرية لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص”.