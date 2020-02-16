النزاهة تعلن عن إحباط محاولة صرف صكوك مزورة في مصرف الرافدين – فرع الأنبار

المستقلة … كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من إحباط محاولة صرف صكوك مزورة في محافظة الأنبار، مبينة أن تلك الصكوك منسوبٌ صدورها إلى لجنة التعويضات في الرمادي.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن “فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، انتقل إلى مصرف الرافدين – فرع الأنبار، وتمكن من ضبط متهمين اثنين بحوزتهم أربعة صكوك مزورة مزعومٌ صدورها عن قائممقامية قضاء الرمادي – لجنة التعويضات، موضحة أن المتهم الأول يعمل موظفاً في قائممقامية الرمادي، والآخر صاحب شركة صيرفة”.

وأضافت الدائرة إنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار الذي قرَّر توقيفهما، استناداً لأحكام المادتين (289 و298 ) من قانون العقوبات”